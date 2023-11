Santé : 48 sur 92 écoles de formation ne sont pas aux normes (ministre)

Quelque quarante huit écoles de santé sur les quarante vingt douze inspectées par les services du ministère de la Santé ne sont pas aux normes, a révélé dimanche la ministre de la Santé et de l’Action sociale Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye. ‘’Sur 92 écoles de formation en santé inspectées, 48 ne sont pas dans les normes. Les écoles doivent se régulariser et dans les plus brefs délais’’ a souligné Mme Ndiaye interpellée sur la question par des députés lors du vote du budget de son département. ‘’Des délais sont donnés et les voies et moyens pour se régulariser leur sont donnés’’, a-t-elle précisé. ‘’Ce n’est pas normal qu’un étudiant en santé pendant trois ans n’ait jamais vu un mannequin de soins pour développer ses travaux pratiques ou même faire un stage. Les ministères de la Santé, de l’Enseignement supérieur feront le travail nécessaire’’, a averti Marie Khémesse Ngom Ndiaye. ‘’Nous n’ouvrons pas une école comme on veut et en rapport avec le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sous la supervision du premier ministre, nous ferons tout pour que ces écoles de formation en santé puissent rentrer dans les règles’’, a-t-elle assuré.