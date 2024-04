Sans salaires pendant les pâques et la korité : les Asp réclament la tête du DG Mamadou Salif Sow

Les Agents de sécurité de proximité (Asp) continuent de dénoncer la gestion de leur direction. Ils disent avoir passé les fêtes de Pâques et de korité sans salaires. Ces ASP interpellent les nouvelles autorités. Ils comptent également organisé un rassemblement ce vendredi. « Nous demandons au président de la République du Sénégal Monsieur Bassirou Diomaye Faye, le premier ministre et le ministre de l’Intérieur de nous aider. Depuis que notre directeur Mamadou Salif Sow est là, rien ne marche plus. Il est entrain de faire des recrutements indécisifs. Il ne paye plus les salaires normalement. Nous n’avons rien reçu [de salaire] pendant les fêtes de Pâques et de Korité. C’est très dur. Aujourd’hui, c’est le 15 avril et jusqu’à présent on n’a pas reçu nos salaires« , a déclaré sur Rfm, un agent de sécurité de proximité, sous le couvert de l’anonymat. Et de demander à tous les ASP de se rendre au hangar pèlerin, en tenue correcte, pour, dit-il, demander à Mamadou Salif Sow de quitter la direction.