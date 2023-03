Sanction de l’ordre des avocats: Me Babacar Ndiaye, président de la Fsbb, dément et précise

Après une information relatée dans la presse selon laquelle, il a écopé d’une suspension de 6 mois avec sursis de l’ordre des avocats, Me Babacar est monté au créneau pour balayer d’un revers de main cette affirmation. Dans un communiqué dont copie est parvenue à notre rédaction, le président de la Fédération sénégalaise de Basketball (FSBB), nie toute sanction du conseil de l’ordre des avocats. ‘’Le Président de la Fédération Sénégalaise de Basket-Ball, Maître Babacar Ndiaye informe l’opinion publique nationale et internationale que de telles allégations sont inexactes, mensongères et diffamatoires puisqu’il n’a jamais fait l’objet d’une quelconque sanction du conseil de l’ordre des avocats’’, lit-on dans le communiqué. L’avocat ‘’précise qu’il existe deux Babacar Ndiaye au sein du barreau sénégalais et qu’en ce qui le concerne il n’a jamais fait l’objet d’une procédure disciplinaire devant le conseil de l’ordre des avocats en plus de 20 ans de carrière encore moins d’une sanction.’’