Saly : un Français de 69 ans arrêté avec une valise de faux billets

J. Roux, un ressortissant français âgé de 69 ans, et ses deux présumés complices, I. Sy et M. Sène croupissent à la prison de Mbour depuis la semaine dernière. Les trois ont été déférés lundi dernier au parquet de Mbour pour tentative de fabrication de signes monétaires ayant cours légal. L’Observateur informe que la bande a été neutralisée par la Brigade de recherches du commissariat urbain de Saly Portudal alors que ses membres voulaient laver une importante quantité de billets noirs contenus dans une grande valise que le français gardait dans son domicile sis au quartier Saly Vélingara. L’ingénieur électronique français s’était attaché les services de ses acolytes sénégalais, afin de lui trouver un vendeur de mercure, moyennant une commission de 10%. M. Sène, vendeur de téléphones, et son ami I. Sy, chauffeur domicilié à Mbour, entament les démarches mais peinent à trouver un vendeur de mercure. Ne pensant qu’à la commission à empocher, ils s’en ouvrent à d’autres personnes. Ce qu’il ne fallait pas faire puisque l’information passe de bouche à oreille, attirant l’attention des limiers. Qui ne tardent pas à repérer la demeure de J. Roux où les trois seront surpris en flagrant délit. Les policiers ont retrouvé sur place un appareil avec un moteur électrique, un liquide et une bouteille de gaz reliée à un manomètre servant à mesurer la pression. Arrêté et conduit dans les locaux du commissariat urbain, le ressortissant français a expliqué qu’il est confronté à des difficultés financières. Ce qui l’a poussé à laver ces billets noirs afin de se faire de l’argent. Pour se dédouaner, il a fait savoir aux enquêteurs qu’il gardait ces billets noirs chez lui depuis plus d’une dizaine d’années avant de préciser qu’il les a acquis par le biais d’un de ses amis.