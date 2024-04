Salémata : un gendarme meurt dans un accident de la circulation

M.B, gendarme en service à la chaîne d'anticipation et de prévention, est mort dans un accident de la circulation hier aux environs de 21 heures à hauteur du croisement Diarra - Pont, localité située dans l'arrondissement de Dar Salam dans le département de Salémata. En voulant éviter une vache, le véhicule, conduit par le gendarme, a dérapé sur le bas côté de la chaussée avant de faire trois tonneaux et terminer sa course dans le décor. Le gendarme est mort sur le coup. Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie territoriale de Salémata se sont déployés sur les lieux pour les constats d'usage. Les accidents liés à la divagation des animaux domestiques sont devenus récurrents sur cet axe Kédougou-Salémata depuis le bitumage, il y a six mois .