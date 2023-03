Saisie de faux médicaments d'une contrevaleur de 194 millions de FCFA

Les opérations « Bouclage » conduites entre fin février et début mars 2023 ont permis aux Douanes sénégalaises de mettre hors circuit des médicaments d’une valeur de plus de 200 millions de francs CFA. L’information a été donnée à travers un communiqué parvenu à Seneweb. Ces opérations ont été menées au Nord et au Centre du pays. Cela a permis la saisie de près de 140 millions de médicaments contrefaits au Centre et 75 cartons contenant 18 000 paquets de divers types de faux médicaments ont été saisis par la Brigade mobile des Douanes de Gossas, Subdivision de Fatick, Région douanière du Centre. L’opération s’est déroulée le 05 mars 2023 dernier. La marchandise frauduleuse était convoyée à bord d’une fourgonnette de marque IVECO. La fouille de la fourgonnette a permis de constater la présence de cartons de médicaments dissimulés sous des sacs de paille d’arachide. La contrevaleur totale de la saisie (marchandises et véhicule réunis) est estimée à 58 millions de francs CFA. Le chauffeur a été arrêté. Un autre coup de filet, réalisé au même moment dans le département de Nioro, a permis aux agents de la Brigade commerciale des Douanes de Keur-Ayip de réaliser une saisie portant sur une importante quantité de faux médicaments d’une contrevaleur de 81 millions de francs CFA. Dans le Nord, c’est la Brigade fluviale des Douanes de Saint-Louis, Subdivision du Littoral Nord, Direction régionale des Unités maritimes, qui s’est illustrée avec un coup filet mené à Mbagam (Rosso). L’opération s’est soldée par une saisie d’un lot de médicaments d’une contrevaleur globale de 54 millions de francs CFA. Il s’agit essentiellement d’anti-infectieux, d’antidouleurs, d’antibiotiques, d’anti-anémies, de vitamines, de médicaments pour le traitement des infections gastro-intestinales et des produits vétérinaires. L’administration des Douanes réaffirme sa détermination à combattre le trafic illicite sous toutes ses formes et appelle les populations à plus de vigilance.