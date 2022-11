Saisie de 905 millions F CFA en faux billets : le cerveau recherché

Six (06) individus ont déjà été appréhendés lors d’une opération menée à Thiès puis à Dakar, par le Groupement polyvalent de Recherches et de Répression de la Fraude (Gpr) des Douanes sénégalaises, dans l’affaire de la saisie de billets noirs d’une contrevaleur de 905 000 000 de francs CFA. D’après Les Echos, un Ivoirien, présumé cerveau du réseau des faussaires, est activement recherché à Dakar. Le journal ajoute que l’enquête a démarré depuis plus d’un mois. Les enquêteurs sont parvenus à infiltrer le réseau. Les agents du Gpr sont parvenus à déjouer leur plan vendredi dernier. C’est depuis la Gambie que le présumé cerveau aurait tenté de laver les billets noirs avant de traverser la frontière pour continuer son trafic à Thiès où il a disparu des radars.