Saisie de 1036 kg de cocaïne : pourquoi l’enquête est bloquée

L’instruction du dossier concernant la saisie de 1036 kg de cocaïne, en juin 2019 au Port de Dakar, piétine. Plusieurs raisons expliquent le blocage selon L’Observateur, qui cite des sources anonymes. Samba Sall, défunt Doyen des juges, avait bouclé l’affaire. Mais le procureur avait décidé de jouer les prolongations. Il avait introduit un réquisitoire supplétif, demandant au magistrat une délégation judiciaire pour enquêter sur le patrimoine des mis en cause. Selon L’Observateur, même si le parquet avait ensuite renoncé à son réquisitoire supplétif, les éléments de l’OCRTIS qu’il avait saisis ont exécuté la délégation judiciaire. Celle-ci concernait surtout Ibrahima Thiam dit «Toubèye», considéré comme le cerveau de l’affaire. Le journal rapporte que les policiers ont déposé les conclusions de leur enquête sur la table du Doyen des juges. Mais ce dernier ne peut poser aucun acte allant dans le sens faire avancer le dossier. Et pour cause. L’affaire est pendante au niveau de la Cour d’appel, qui doit se prononcer sur la demande de liberté provisoire introduite par certains mis en cause. Une quinzaine de personnes ont été inculpées dans le cadre de cette affaire. Les uns ont été placés sous mandat de dépôt et les autres, sous contrôle judiciaire. Quatre ressortissants de pays étrangers sont dans le lot. Il s’agit des Italiens Matera Gorbia Pascal, capitaine du bateau qui transportait la drogue, et Paolo Amalfitano, son second, et du couple allemand formé par Lucas Schmiezberg et Caroline Spanzl. Ces derniers ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs et trafic international de drogue. Ils ont obtenu une liberté provisoire et sont rentrés dans leurs pays respectifs.