Saint-Louis : la date de l’ouverture de l’aéroport Ousmane Masseck Ndiaye connue

En mai dernier, le directeur général de l’AIBD, Abdoulaye Dièye, en visite sur le site, avait annoncé l’imminence de l’ouverture de l’aéroport Ousmane Masseck Ndiaye. La date du démarrage des activités sur cette plateforme inaugurée dix mois plus tôt est désormais connue. Ce sera le 7 septembre prochain. L’annonce a été faite ce mercredi en Conseil des ministres avec l’adoption du projet de décret portant dénomination de l’infrastructure «Aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye» et son ouverture à la circulation. Au cours de cette même réunion du gouvernement, informe le communiqué du Conseil, le Président Macky Sall «a rappelé l’importance de veiller à la réception fonctionnelle des infrastructures aéroportuaires prévues dans le cadre du Programme de Reconstruction des Aéroports régionaux (PRAS) avec la mise en service de l’aéroport de Saint-Louis, et la réception des travaux des aéroports de Ourossogui, de Tambacounda, Kédougou, Kolda, Ziguinchor, en plus l’extension de la piste actuelle de Sédhiou». L’aéroport Ousmane Masseck Ndiaye est doté d’une piste de 2 500 m de long et 45 m de large, bordée de part et d’autre de bandes de 140 m. Il compte une voie de circulation de 230 m de long et 15 m de large et d’un parking de 15 000 m2. La tour de contrôle fait 21 m. L’aérogare, modulaire, couvre 2 700 m2 répartis sur deux niveaux comprenant un salon d’honneur et un salon VIP.