Saint-Louis : Un vaste réseau d’escrocs démantelé par la Section de Recherches

La Section de Recherches de Saint-Louis a démantelé, ce mercredi 5 février 2025, un vaste réseau d’arnaqueurs opérant sous le couvert de QNET, au quartier Diougoup.



D'après "leSoleil-sn", treize individus, dont quatre femmes, ont été interpellés, pour association de malfaiteurs, escroquerie, ouverture illégale d’établissement et vente avec un système de rémunération à la boule de neige.



Les enquêteurs ont identifié cinquante-sept victimes, qui versaient chacune des sommes comprises entre 500 000 et 600 000 francs Cfa, à une prétendue société spécialisée dans la santé, le voyage, l’enseignement et le bien-être, entre autres.



Les suspects seront présentés aux autorités judiciaires compétentes, à l’issue de l’enquête.