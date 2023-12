Sagatta : le chef de La Poste pompe 33 millions dans ses caisses et disparaît

Le 22 décembre 2020, vers 8 heures du matin, Mamadou Lamine Kane, receveur de La Poste de Sagatta Gueth (département de Kébémer) remet 1 million de francs CFA en fonds de caisse au guichetier M. Niang. Ensuite, il prend congé de ses collaborateurs. En son absence, une équipe de la Direction de l’inspection postale et de l’audit (DIPA) débarque pour une vérification de routine. Les auditeurs trouvent 920 000 francs CFA dans les caisses et demandent à M. Niang de garder le montant jusqu’au lendemain. Cette somme représentait le solde des opérations de caisse du jour. Le lendemain, le 23, les vérificateurs reviennent dans l’agence. Mais ils apprennent que, contrairement à leur instruction de la veille, le guichetier a remis l’argent à son supérieur hiérarchique. Pire, les fonds ont été versés sans décharge. L’équipe de la DIPA porte plainte pour détournement de deniers publics. Saisis, les éléments de la brigade de gendarmerie de Sagatta convoquent M. Niang. Lors de son audition, il reconnaît avoir ignoré la prescription des vérificateurs de La Poste pour remettre, sans décharge, le solde de sa caisse au chef d’agence qui, selon lui, l’avait sollicité en ce sens. Alors que son agent était cuisiné par les enquêteurs, Mamadou Lamine Kane avait fondu dans la nature. Il fera l’objet d’un avis de recherche et sera arrêté après quatre jours de cavale. Face aux gendarmes, le mis en cause confesse avoir détourné au total 33 millions de francs CFA. Précisant qu’il a commencé à puiser dans les caisses de La Poste en 2017. Par contre, il a nié avoir reçu de son guichetier 920 000 francs CFA le 22 décembre. Le guichetier et le chef d’agence ont été jugés ce mardi par le tribunal de grande instance de Louga. Le premier a comparu libre tandis que le second était en détention préventive. D’après le compte-rendu d’audience de L’Observateur, qui évoque cette affaire dans son édition de ce mercredi, Mamadou Lamine Kane a été condamné à 5 ans ferme et M. Niang a écopé 2 ans avec sursis.