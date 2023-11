Sadio Mané sur sa 100ème cape : “Un rêve de gamin qui se réalise”

C’est un Sadio Mané ému qui s’est exprimé face à la presse, hier, après le succès (4-0) des Lions contre le Soudan du Sud. Match lors duquel il a honoré sa centième sélection sous le maillot du Sénégal. « C’est un rêve de gamin qui se réalise, j’espère en faire d’autres », a-t-il réagi en zone mixte. Concernant le contenu du match, Sadio Mané a battu en brèche les critiques sur l’inefficacité des Lions devant le but : « Vous ne serez jamais satisfaits, a-t-il lancé aux journalistes. On a gagné par un écart de quatre buts, c’est l’essentiel. Le reste c’est des détails». Le maître à jouer des Lions s’est aussi projeté sur le duel, dans trois jours, contre le Togo à Lomé : « On compte l’aborder avec sérénité comme on l’a fait aujourd’hui. C’est à l’extérieur, ça ne va pas être facile, mais on va aller là-bas avec l’objectif de gagner le match ».