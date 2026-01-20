Sacré à la CAN : Voici l'itinéraire de la parade des Lions ce mardi

Au lendemain de leur victoire historique à la CAN 2026, les Lions de la Teranga sont attendus ce mardi pour une parade triomphale à travers les artères de la capitale.
La caravane démarrera à 11h et suivra l’itinéraire suivant :
- * - Patte d'Oie
- * - Rond-point EMG
- * - Quartier Castor
- * - Avenue Bourguiba
- * - Rond-point Seydou Nourou Tall
- * - Le Relais
- * - Fann (via la route du Ministère de la Santé)
- * - Corniche Ouest
- * - Avenue de la République (arrivée)
La parade se poursuivra jusqu’à son apothéose sur l’Avenue de la République.