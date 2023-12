Sacré-Cœur : Un bébé volé dans l’orphelinat de Ndella Madior Diouf, 2 personnes arrêtées

Alors qu’un cas similaire c’tait produit dans la même structure, un autre bébé a été enlevé dans l’orphelinat de Ndella Madior Diouf sis à Sacré-Cœur. Suite à une plainte de la fille de Ndella Madior, une enquête a été ouverte et a permis l’arrestation de deux personnes. Selon les informations de Seneweb, un bébé a été enlevé à l’orphelinat de Ndella Madior Diouf, situé à Sacré-Cœur. Rapidement, mercredi, une enquête a été ouverte par la Division spéciale de cybersécurité (DSC), suite à la plainte de la fille de Ndella Madior. Enquête qui permis d’arrêter deux personnes. Il s’agit d’une femme et d’un vigile de la pouponnière de Ndella Madior. Selon la source, la dame incriminée faisait croire à son époux basé à l’étranger qu’elle était enceinte. L’émigré ne cessait d’envoyer de l’argent à son épouse. Sachant que son deal allait éclater un jour, elle s’est rendue à la pouponnière afin d’adopter un bébé. Mais la propriétaire de l’orphelinat a refusé. La dame a doc proposé 2 millions à u vigile pour enlever un bébé et faire croire à son mari que c’était le sien. C’est ainsi que le vigile, après avoir reçu une avance de 65 000 Fcfa, a volé un bébé vers 6 heures du matin. Mais les éléments de la DSC ont réussi à retrouver l’enfant kidnappé et l’ont restitué à l’instant même à Ndella Madior Diouf.