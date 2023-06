Saccages à l’UCAD : «Les étudiants n’ont pas réussi à mettre l’université à genoux» (Maguette Sène)

Le directeur du COUD, Maguette Sène, était sur le campus pour constater les dégâts, après le saccage de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar par les étudiants.

Selon lui, les dégâts sont énormes, mais il souligne toutefois que l’objectif des manifestants était de mettre l’université à genoux. Chose qu’ils n’ont pas réussie, d'après lui.

«C'est avec le cœur meurtri qu’on vient constater tous ces dégâts au sein du campus social où la direction a été incendiée, pillée et volée, avec le saccage de beaucoup de bureaux, et la salle Omar Pène qui a été récemment inaugurée complètement saccagée et rendue hors d'usage. Il y a également des bus du COUD complètement incendiés et des arbres qui ont été sabrés. Ça montre la violence des dégâts qui ont été constatés ici dans le campus social. Mais aussi que l'intention des étudiants, c'était de mettre l'université à genoux. Mais je crois que les auteurs n'ont pas réussi à faire ça et que l'université va continuer à rester debout. Nous sommes assez responsables pour pouvoir nous relever et continuer notre mission comme le président de la République nous l'a confiée".

Pour rappel, les violentes manifestations de ces derniers jours ont rendu méconnaissable l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui a été complètement vandalisée par les manifestants.

À préciser que le ministre de l'Enseignement supérieur, Moussa Baldé, a instruit aux recteurs la reprise immédiate des cours au sein des universités sur toute l'étendue du territoire national.