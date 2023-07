Saccage et non exploitation : Dakar Dem Dikk perd plus de 1 milliard FCFA (DG)

Ousmane Sylla, directeur général de Dakar Dem Dikk a fait savoir que la compagnie nationale de transport a perdu plus de 1 milliard FCFA après les saccages subis lors de violentes manifestations nées de la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Sans compter les pertes en termes de non exploitation. « Nous avons perdu 25 jours d’exploitation, considérant que chaque jour d’exploitation, c’est l’équivalent de 50 millions de FCfa. Nous avons perdu 1 milliard de Fcfa concernant des bus qui ont été saccagés ou brûles. Mais tout ceci n'est pas important. Ce qui est important pour moi, ce sont ces Sénégalais qui n'arrivent pas à prendre de bus, parce qu'il y en a pas. On ne peut pas sortir en ayant peut d'être saccagé ou attaqué. Voilà les plus grosses pertes pour Dakar Dem Dikk», a regretté le DG de Dakar Dem Dikk. Lors des manifestations du mois de juin qui avaient causé plusieurs morts et des saccages de biens privés et publics notamment des bus. Dakar Dem Dikk avait payé le plus lourd tribut. Des bus de la compagnie nationale avaient été visés, ce qui avait causé la suspension des activités de la société de transport, notamment vers la Ziguinchor, fief de Ousmane Sonko.