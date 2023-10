Saccage Consulat du Sénégal à New York : 4 suspects sous contrôle judiciaire

Un avis de recherche ciblant onze Sénégalais a été lancé suite au saccage du Consulat général du Sénégal à New York, le 4 août dernier. Les Echos informe dans son édition de ce lundi 2 octobre que quatre parmi eux ont été interpellés et libérés sous caution le lendemain. Deux parmi eux, I. Ndiaye et S. Diop ont été interpellés en marge du sommet des Nations Unies, par les forces de l'ordre américaines, souligne le journal. Celui-ci précise que la juge Willis en charge du dossier n'a pas souhaité les maintenir en détention. Les mis en cause, placés sous contrôle judiciaire, ont dû verser 10% de la caution de 10 000 dollars fixée pour bénéficier de la liberté provisoire. C'est selon la même procédure que le sieur Kaïré, arrêté jeudi dernier, a été libéré le lendemain vendredi. En revanche, renseigne la source, il a dû payer intégralement la caution de 10 000 dollars. La juge a également ordonné, pour son cas, le port de bracelet électronique. Kaïré a avoué avoir participé au saccage avant d'être inculpé. Le quatrième suspect s'appelle S. Touré. Il a été aussi libéré après son interpellation. La traque se poursuit. Le dossier confié au tribunal fédéral du district Sud de New York, le Bureau fédéral d'investigations (Fbi) appuie la police de New York.