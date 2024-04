SOS Consommateurs condamne la grève des travailleurs des collectivités territoriales : "C'est indécent, irresponsable et irrespectueux"

Les travailleurs de l'intersyndicale des collectivités territoriales ont annoncé continuer leur grève jusqu'à vendredi prochain. Une posture que l'association SOS Consommateurs a du mal à comprendre. Dans un communiqué, cette structure dirigée par Me Massokhna Kane s'insurge contre cette décision, d'autant plus que les nouveaux gouvernants viennent à peine d'être installés. Voici l'intégralité de leur communiqué. « Halte à ces grèves insensées Nous apprenons ce matin, par la presse, que les travailleurs de l'Intersyndicale des Collectivités Territoriales vont continuer leur grève pour cinq (5) jours à partir de ce lundi. Certes le droit de grève est une réponse des travailleurs à l'inertie ou à la non satisfaction de leurs revendications par l'employeur. Leur arrêt de travail est donc préjudiciable à l'employeur et à son entreprise. Mais lorsque c'est l'État qui est l'employeur, les préjudices et les effets collatéraux sont directement subis par les populations. Comment comprendre alors, que les travailleurs des Collectivités Territoriales, décrètent des mots d'ordre de grèves alors même que les nouveaux gouvernants n'ont pas encore été installés. Qu'il s'agisse d'intimidation ou de chantage, c'est indécent, irresponsable et irrespectueux vis-à-vis des populations qui les observent. Il faut une rupture dans la manière d'exercer le droit de grève dans les secteurs du Service public. Pour cela il faudra de grandes concertations entre tous les acteurs et un délai de grâce raisonnable pour la mise en place de nouveaux mécanismes de règlement de ces conflits sociaux".