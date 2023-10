SIX pirogues parties du Sénégal avec 499 migrants à bord ont débarqué ce vendredi matin en Espagne

Ça ne s'arrête plus ! Les vagues de départs vers l'Espagne continue de plus belle. Rien que dans la matinée de ce vendredi 6 octobre, la fondatrice du collectif Caminando Fronteras, Helena Maleno Garzon a répertorié six convois en provenance du Sénégal. Et c'est près de 500 migrants sénégalais à bord, plus exactement 499 personnes. Dans ce lot, on décompte également huit (8) femmes et neuf (9) enfants. Les pirogues ont accosté sur les îles d'El Hierro, Gran Canaria et Tenerife avec respectivement 78, 62, 112, 93, 72 et 82 personnes à leurs bords. Depuis mercredi, nous en sommes à 1682 personnes qui ont quitté le Sénégal pour l’Espagne.