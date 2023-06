SITUATION DE BASSIROU DIOMAYE : LE SYNDICAT DES IMPÔTS VERS UNE GRÈVE TOTALE

Le Bureau exécutif national (Ben) du Syndicat autonome des agents des impôts et domaines (Said) a décidé d’aller vers des journées de grève totale les 15 et 16 juin. Dans un communiqué, il justifie cette décision pour divers motifs liés à la restauration de la dignité de l’agent des impôts, l’amélioration de leurs conditions de travail, la libération immédiate de leurs collègues Bassirou Diomaye Faye et Waly Diouf Bodiang, etc. Le Syndicat dit avoir tenu des discussions avec le « directeur général dans le sens de trouver des solutions mais non malheureusement pas produit les effets escomptés ». Le Said ajoute que « devant une telle posture, le Ben a décidé de rompre définitivement avec cette dynamique car il ne saurait être plus soucieux, plus responsable et plus garant de l’apaisement du climat social que les autorités ».