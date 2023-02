SÉISME EN TURQUIE : LES 30 SAPEURS POMPIERS SÉNÉGALAIS ATTENDUS À DAKAR, CE VENDREDI

Les 30 sapeurs pompiers sénégalais partis en Turquie vont rentrer ce vendredi 24 février. Ils sont attendus vers 19h 30. Ces soldats du feu étaient à Hatay, l’une des villes les plus touchées par le séisme, selon l’ambassadeur de Turquie au Sénégal. « Les sapeurs pompiers sont partis et ils étaient dans la ville la plus touchée qui est la ville de Hatay. Ils vont revenir demain (Ndlr : aujourd’hui) vers 19 h 30. On sera là et j’espère que vous serez nombreux à les accueillir. Ce sont des héros », a-t-elle déclaré sur Rfm.