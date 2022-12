Rixe à l’Assemblée nationale: L’avis de l’imam Ahmadou Mactar Kanté

Ce n'est pas honorable pour qui a compris la noble fonction de député, de verser dans la violence verbale, le hors sujet, les altercations, etc, ni de verser dans la violence physique notamment contre un ou une collègue ». Ces propos sont de l’imam-chercheur, Ahmadou Mactar Kanté. Il réagit suite à la bagarre qui a eu lieu, le jeudi 1er décembre, à l’hémicycle, lors de l’examen du projet de budget du ministère de la Justice. Mais, avance-t-il, contrairement à ce qui se dit, ce n'est pas l'Assemblée nationale le problème. «C'est la classe politique pour nombre de ses membres qui n'est pas à la hauteur des missions de cette institution. Comme jamais auparavant, la classe politique est en train de fragiliser dangereusement l'institution parlementaire et l'institution judiciaire de notre pays. Il est encore temps pour elle de se ressaisir et de respecter le peuple qu'elle est en train d'infantiliser et de mener au chaos. Plaise à Dieu de préserver le Sénégal », a laissé entendre Imam Kanté.