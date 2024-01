Risque de crash sur AIBD : « Chaque avion qui arrive et repart de l’Aibd est un miracle »

Le syndicat Unique des Travailleurs du Transport Aérien et des Activités Annexes du Sénégal (SUTTAAAS) alerte le Président Macky Sall sur les graves manquements à l’Aibd. L’Aibd serait dans une zone de turbulence ? En tout cas si on en croit le Suttaaas, la situation n’est pas reluisante. Manque de logistique, risque d’incendie des aéronefs, l’AIBD est dans une situation d’insécurité totale, selon les syndicaliste. Il y a des incidents graves allant jusqu’à produire des risques d’incendie des aéronefs, des marchandises dangereuses (zone fret) et des retards imputables au manque et à la vétusté du matériel. Selon le SUTTAAS, chaque avion qui arrive et repart de l’Aibd est un miracle. Il n’y a plus de garantie absolue autour de la sécurité qui entoure le traitement d’un avion à l’aéroport de Diass, préviennent les syndicalistes dans des propos repris par Les Echos.