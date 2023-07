Révision Constitution, modification Code électoral : Ngouda Mboup s’adresse aux députés…

Les députés vont se réunir ce lundi 17 juillet en procédure d’urgence et en session extraordinaire. Ils devront procéder à l’examen des projets de loi issus des conclusions du dialogue national, dont ceux portant révision de la Constitution, modification du Code électoral et du Code pénal Sur sa page Facebook Ngouda Mboup estime que « les députés de Bby comme ceux de l’Opposition doivent rejeter ces projets de lois« . Pour le juriste, « la plupart de ces projets ne font que renforcer les prérogatives du Président de la République au détriment de l’Assemblée nationale et du Pouvoir judiciaire. À preuve, la modification de l’article 87 de la Constitution, reviendrait à remettre en cause la légitimité du suffrage universel et l’abaissement de l’Assemblée nationale« .