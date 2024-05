Revente de kits pour dialyse : Le groupe Ccbm dément « toute implication »…

Serigne Mboup, à travers la cellule de communication du groupe Ccbm, a démenti « toute implication dans la revente de kits pour dialyse« . « Le PDG de CCBM, Serigne Mboup, est cité par certains canaux d’informations pour une implication présumée dans une affaire de revente de kits pour dialyse« , souligne le communiqué parvenu à Senego. A cet effet, la cellule de communication de Ccbm a tenu à informer l’opinion, « que Serigne Mboup n’a jamais été impliqué dans une telle affaire. Le groupe CCBM ne vend pas de matériels médicaux et n’a jamais travaillé dans ce sens avec une quelconque structure sanitaire« . « Carrefour médical est une société agréée et valable pour faire ces genres d’opération, elle appartient effectivement au frère de Serigne Mboup« , tient-elle à préciser. « A noter que Serigne Mboup ne détient aucune part des sociétés de ses frères et sœurs et n’a aucune influence direct ou indirect vis à vis de celles ci. Ils sont entièrement autonomes« , conclut le communiqué.