Révélations sur l’arrestation annoncée imminente d’Ousmane Sonko

Le leader de Pastef a été reconnu coupable « de corruption de la jeunesse » le jeudi 1er juin. Il a en revanche été acquitté des faits de viol dont il était accusé. Ousmane Sonko a été condamné à deux ans de prison ferme et à 600 000 F CFA d’amende par la chambre criminelle du tribunal de Dakar. Jugé par contumace, le maire de Ziguinchor a normalement perdu la possibilité de faire appel. Joint par SeneNews, l’un des avocats d’Ousmane Sonko croit dur comme fer que « l’arrestation imminente » de son client n’est qu’une fake news, du coté du parquet, c’est tout le contraire. En effet,révèle la source médiatique, non seulement Ousmane Sonko peut être arrêté à tout moment puisque « le procureur a le droit d’exécuter la décision« , mais précise aussi que « le représentant du ministère public au moment d’exécute une décision, la donne a un huissier qui y va avec des gendarmes. On dit que le procureur peut prêter main forte à une exécution de justice« . Autant, l’instigatrice d’affirmer que puisque le leader de Pastef a été jugé par contumace, « le procureur a la latitude d’exécuter la décision quand il veut étant donnée que cette dernière est déjà disponible« . Maintenant, conclut t-elle, « c’est à lui de voir l’opportunité de l’exécuter ou de ne pas l’exécuter« .