Revalorisation salariale : Les travailleurs des collectivités territoriales annoncent 48h de grève

Pour une revalorisation salariale, l’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal, en jonction avec l’alliance And Gueusseum, compte aller en mouvement d’humeur. Ces travailleurs annoncent 48h de grève à partir de mardi 25 octobre et mercredi 26 octobre 2022.Bras de fer entre l’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal et les autorités étatiques. En effet, les syndicalistes ont évalué le plan d’action qui avait pris une trêve lors du Gamou. Mais, selon le président de l’intersyndicale, Sidiya Ndiaye, les revendications des agents des collectivités territoriales ne sont toujours pas réglées. Sur ce, « une grève de 48h à partir de mardi 25 octobre et mercredi 26 octobre sera observée« , a-t-il dit.Il invite le gouvernement à régler le problème de décret, car, pour lui, sans ce texte, rien ne sera résolu. « La question de la revalorisation des primes des agents des collectivités territoriales est au coeur de ce problème. Le relèvement du point indiciaire a évolué de 5 points de 51, 43, a 56, 43 depuis le 1er mai 2022, au bénéfice de l’ensemble des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales. Depuis le mois de mai dernier, les agents de Santé attendent la revalorisation des primes du régime indemnitaire, entre autres« , a plaidé Sidiya Ndiaye.