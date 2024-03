Reubeuss : 69 détenus dits politiques libérés, dont Ndongo Diop et Kaba Diakité

La vague de libération de détenus dits politiques se poursuit. Plus de 69 prisonniers sont sortis de la prison de Reubeuss, ce lundi 18 mars 2024, selon la cellule de communication du parti Pastef. La même source rapporte que Ndongo Diop, membre de Pastef et Kaba Diakité du « Commando Pastef » ont aussi été libérés. À noter que les opposants Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, candidat à la présidentielle du 24 mars prochain, ont été libérés de prison le jeudi 14 mars 2024. Ces libérations interviennent suite à la promulgation, par le président de la République, Macky Sall, de la loi d’amnistie votée par l’Assemblée nationale le mercredi 6 mars 2024. Cette loi efface, entre autres, « tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d’infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le février 2021 et février 2024, tant au Sénégal qu’à l’étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques ». Auparavant plusieurs centaines de détenus dits politiques ont été libérés. Des actes posés par la Justice après que le chef de l’Etat ait donné, en Conseil des ministres, des instructions à la ministre de la Justice d’œuvrer dans le sens d’un « apaisement du climat socio-politique ».