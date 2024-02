Retrait du marché des gros turbopropulseurs : Air Sénégal se débarrasse de ses deux ATR72-600

Air Sénégal a annoncé son intention de se retirer du marché des gros turbopropulseurs, en mandatant Blueberry Aviation pour vendre ses deux ATR72-600 avec disponibilité immédiate. Ces deux turbopropulseurs ont été acquis pour une valeur estimée à environ 50 millions d’euros. Sept ans après les avoir acquis, Air Sénégal a finalement décidé de revendre ses deux ATR72-600 avec disponibilité immédiate. Selon le site Ch-aviation, la compagnie nationale veut se retirer du marché des gros turbopropulseurs, et c’est Blueberry Aviation qui a obtenu le mandat exclusif pour la commercialisation. 6V-AMS (msn 1447) et 6V-ASN (msn 1452) sont tous deux des modèles 2017, et sont exploités depuis leur création. «Le premier a été retiré du service commercial fin novembre 2023 et est stationné pour maintenance à Ben Slimane au Maroc depuis le 1er décembre 2023. Le second reste actif, effectuant des vols régionaux réguliers au départ de Dakar Blaise Diagne International», ajoute le site. Dans l’optique de relancer les services et dynamiser le secteur aérien, Air Sénégal avait signé en juin 2017 un contrat portant sur une commande ferme de deux ATR 72-600, d’une valeur estimée à environ 50 millions d’euros au prix catalogue. Ce contrat a été officialisé en présence notamment de plusieurs autorités sénégalaises et françaises. Les deux machines ont une capacité de transport variant entre 68 à 78 sièges et dotées de moteurs de marque Pratt & Whitney 127M. Cette nouvelle transaction met en doute le choix porté sur l’Avion de transport régional (Atr) pour répondre aux exigences du marché.