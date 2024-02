Retrait de la licence de Walf TV: Plus de 50 agents seront envoyés au chômage dans l’immédiat, selon le PDG

Les premières conséquences du retrait de la licence de Walf TV tombent. Plusieurs agents seront virés dans l’immédiat. Le PDG du Groupe Cheikh Niass a déclare dans les colonnes de L’Obs qu’ils seront contraints de mettre une bonne partie du personnel au chômage technique. « Dans l’immédiat », dit-il, « une cinquantaine d’agents seront envoyés au chômage et une centaine à court et moyen terme ». Le groupe Walfadjri compte un peu plus de 200 employés. Le fils de feu Sidy Lamine Niasse avoue qu’il n’a pas le choix. « Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous allons nous séparer d’eux (…) Nous sommes obligés de fermer certaines départements pour nous consacrer au digital ou encore à la radio »? a-t-il confié.