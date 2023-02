Retour à Dakar du Conseil des ministres

Le Conseil des ministres se tient ce mercredi. La réunion aura lieu à la salle Bruno Diatta du Palais. Il s’agit d’un retour à leurs habitudes pour les membres du gouvernement et le chef de l’État après plusieurs sessions non tenues, pour cause de voyage présidentiel, ou délocalisées. Mais le gouvernement ne va tarder à se retrouver à l’intérieur du pays. Le prochain Conseil des ministres devant se tenir à Sédhiou, selon Les Échos. Le dernier a eu lieu à Thiès, en marge de la tournée du Président Macky Sall dans la région.