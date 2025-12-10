Retards de paiement et image ternie : le secteur du BTP sénégalais réagit aux propos du ministre Déthié Fall et s’insurge contre un discours stigmatisant

Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics du Sénégal (SPEBTPS) a publié hier un communiqué en réaction aux déclarations du Ministre des Infrastructures, Monsieur Déthié Fall, tenues devant l’Assemblée nationale lors de la session budgétaire du 8 décembre 2025.



Si le syndicat se dit favorable à toute initiative visant à renforcer la qualité des ouvrages publics et la bonne utilisation des ressources de l’État, il déplore un ton qu’il juge « stigmatisant » et susceptible de jeter un discrédit général sur l’ensemble des entreprises locales du BTP. Selon le SPEBTPS, les propos assimilant les entreprises sénégalaises à des « faillites potentielles » ou insinuant une présomption de médiocrité sont injustes et contre-productifs.



Le syndicat rappelle que les manquements constatés dans certains projets sont souvent imputables à des opérateurs occasionnels ou non qualifiés, et non à l’ensemble du secteur. Il souligne également que la performance des entreprises est étroitement liée au respect par l’État des délais contractuels de paiement. Le SPEBTPS rappelle que les sociétés locales ont fréquemment dû préfinancer des marchés publics ou maintenir leurs équipes sur le terrain malgré des retards de paiement, démontrant ainsi leur engagement envers les projets prioritaires de l’État.



Le communiqué insiste par ailleurs sur la solidité et le professionnalisme du secteur sénégalais du BTP, qui s’est distingué par la qualité de ses ouvrages tant au niveau national qu’international. Les entreprises locales respectent les normes, s’efforcent de tenir leurs engagements contractuels et investissent continuellement dans la formation de leurs équipes.



Enfin, le SPEBTPS appelle le ministre à privilégier le dialogue, la concertation et l’évaluation objective projet par projet, plutôt que la critique généralisée d’un secteur stratégique pour le développement du pays. Le syndicat réaffirme sa disponibilité à travailler aux côtés de l’État pour un BTP sénégalais fort, performant et respecté.