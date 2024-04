Retard sur la formation du nouveau gouvernement : Les explications d'Ayib Daffé

Quatre jours après la nomination du Premier ministre Ousmane Sonko, les Sénégalais attendent toujours la formation du nouveau gouvernement. Sur Rfm, Ayib Daffe a apporté des éclaircissements sur les lenteurs notées dans la formation du nouvel attelage gouvernemental. Le député et secrétaire général par intérim du Pastef précise qu’il ''n’y a pas de retard ni de lenteurs dans la formation du nouveau gouvernement''. Selon lui, la présidence est bien dans les délais, même si les populations s'impatientent. ‘’À mon avis, il n’y a pas de retard. Le Premier ministre Ousmane Sonko avait parlé de quelques heures ou dans les heures qui suivent. Donc, on est dans le timing, on est dans des délais raisonnables. Peut-être que c’est lié à l'impatience de l’opinion ou de l'observateur, mais je pense qu'il n'y a pas lieu de parler de retard’’, a laissé entendre Ayib Daffé sur Rfm. Interpellé sur d’éventuelles divergences sur le choix des hommes devant composer le nouveau gouvernement, le parlementaire souhaite ne pas faire de commentaire là-dessus. Mais il a affirmé que la liste ne va pas tarder. ‘’La formation sera faite au moment approprié. Ce sera en tout cas pour bientôt, peut-être même aujourd’hui’’, dit-il.