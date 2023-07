Résultats 1er Tour Bac 2023: 22% d’admis d’office et 33% d’admissibles

C’est le directeur de l’Office du Bac qui donne l’information 24 heures après la sortie des derniers résultats du premier tour du Baccalauréat 2023. Il y a un taux de réussite de 22% au premier tour du Bac au Sénégal et un taux de 33% de candidats admissibles au second tour. Ce qui fait un taux global de 55% d’admis d’office et d’admissibles. En attendant les résultats finaux qui seront issus des épreuves du deuxième tour.