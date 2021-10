Reprise trafic routier à la frontière du Sénégal et de la Guinée : Le retour des jours heureux

Il est 10 heures aux postes de contrôle juxtaposés de Boundou Fourdou, la frontière entre le Sénégal et la Guinée. Le trafic regagne en densité, après des mois de fermeture. Les conducteurs de motos font partie du décor.

Même s’ils sont heureux de la réouverture, ils regrettent les bonnes affaires faites, les mois précédents. Mamadou Nioké, conducteur de Jakarta, explique qu’il effectuait des voyages entre Tonguiya, une localité située de la commune de Linkéring en territoire Sénégalais, et Bagadadji en Guinée Conakry. Il se souvient encore du calvaire vécu durant cette période et de tout l’argent emmagasiné. Avec, la réouverture de la frontière, fini les douleurs de la route.

“Pendant la fermeture de la frontière, on empruntait les pistes de la brousse pour se rendre en Guinée Conakry. Pour chaque voyage, on transportait deux passagers plus leurs bagages. Cette surcharge était bénéfique pour nous conducteurs de motos Jakarta. Parce que chaque passager payait 20 mille francs CFA et cinq mille francs pour les bagages. Malgré l’état défectueux des routes, on parcourait des kilomètres dans la brousse pour rallier la Guinée Conakry. En ce moment, on avait beaucoup d’argent, contrairement à aujourd’hui”, confie Mamadou Nioké. Qui se contente désormais de 12 000 FCFA par voyage.

Malgré cette baisse de ses revenus journaliers, Mamadou Nioké se dit heureux de la décision des nouvelles autorités guinéennes de rouvrir la frontière avec le Sénégal. Désormais, les conducteurs de moto entre Kalifourou et Boundou Fourdou, des villages guinéens et sénégalais, empruntent la voie normale pour mener leurs activités quotidiennes.

“On est fier quand même des nouvelles autorités guinéennes qui ont rouvert la frontière. Maintenant, on ne passe plus dans la brousse pour faire du trafic des passagers. Désormais, on transporte une personne par voyage, en quittant Tonguiya pour Bagadadji, en passant par Boundou Fourdou. On emprunte le goudron pour se rendre en Guinée’’, dit-il.

Les gros porteurs jubilent de la réouverture de la frontière Trouvé aussi sous le hangar des postes de contrôle juxtaposés de Boundou Fourdou, Ibrahima Ba, conducteur de camion gros porteur attend impatiemment des contrôleurs des douanes des 2 pays, avant d’entrer au Sénégal. Son camion de 35 tonnes transporte diverses marchandises.

Ibrahima, la quarantaine, se dit soulagé de la réouverture de la frontière. “On a trop souffert. On a garé ici pendant huit (8) mois sans travailler. La frontière était fermée. Maintenant, comme elle est rouverte, on est très content de pouvoir mener nos activités normalement”, explique Ibrahima Ba.

Il ajoute : “On est en route comme ça pour aller au Sénégal. On a chargé diverses marchandises composées de 530 bidons de l’huile de palme, des sacs de ciment, de la farine, entre autres. On amène la farine au Sénégal et l’huile de palme en Gambie”.

Les postes de contrôle juxtaposés de Boundou Fourdou, la frontière entre le Sénégal et la Guinée, la 118e de l’Afrique de l’ouest, est un passage obligatoire pour tous les voyageurs entre Kalifourou et Boundou Fourdou.

