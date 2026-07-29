Affaire des véhicules : l’entourage de Thierno Ndiaye et Bijou Ngoné dément les rumeurs et appelle à la prudence

À la suite de la diffusion d'informations sur un présumé réseau de trafic international de véhicules, les noms de Thierno Ndiaye et de son épouse, Bijou Ngoné, ont été relayés par plusieurs plateformes et sur les réseaux sociaux.

Toutefois, selon des informations recueillies par Leral auprès de sources proches du couple, ces allégations ne refléteraient pas la réalité. Les mêmes sources affirment qu'aucune fuite ni disparition n'est à signaler et que Thierno Ndiaye se trouve actuellement à Dakar, où il resterait joignable par téléphone.

Concernant le véhicule évoqué dans cette affaire, l'entourage de l'intéressé explique qu'il aurait été acquis pour le compte d'un tiers. Ce dernier aurait ensuite décidé de reprendre son bien, invoquant une insatisfaction. Selon cette version, il s'agirait d'un différend de nature commerciale, sans lien établi avec les faits faisant actuellement l'objet d'investigations.

S'agissant de Bijou Ngoné, son entourage indique qu'elle poursuit normalement ses activités et qu'elle est actuellement mobilisée dans les préparatifs liés au Grand Magal.

À ce stade, aucune communication officielle des autorités judiciaires ou des services d'enquête ne confirme les informations largement relayées sur les réseaux sociaux concernant le couple. Dans ce contexte, les informations non officiellement établies doivent être traitées avec la plus grande prudence.

Leral réaffirme son profond respect pour le travail de la Police nationale, de la Gendarmerie nationale et de la Justice, seules institutions compétentes pour établir les faits et déterminer les éventuelles responsabilités à l'issue de leurs investigations.

En conséquence, toute personne citée dans ce dossier bénéficie de la présomption d'innocence, principe fondamental de l'État de droit, jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive intervienne.