Contrat de Pape Thiaw à la tête des Lions : La décision choc du ministère de la Jeunesse et des Sports

L’État du Sénégal a formellement décidé de ne pas prendre en charge le paiement des émoluments du sélectionneur national Pape Thiaw, malgré le contrat de trois ans paraphé entre le technicien et la Fédération sénégalaise de football (FSF). La révélation est faite par le journal Sud Quotidien, qui s'appuie sur une correspondance officielle transmise à l'instance fédérale.



​Un contrat sans approbation préalable du tiers-payeur

​Selon les informations rapportées par le quotidien, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djireye Clotilde Coly, a notifié à la FSF l’impossibilité pour l’État d’assumer les engagements financiers de ce bail, au motif que le document n’a pas fait l’objet d'une approbation préalable du ministère. Cette mise au point survient alors que la FSF avait acté la prolongation de Pape Thiaw le 22 juin 2026, à la veille de l'affiche Sénégal–Norvège disputée dans le cadre de la Coupe du monde.



​Les conditions financières prévues dans le bail portaient sur un engagement de trois ans assorti d'un traitement mensuel de 30 millions de FCFA, d'une prime à la signature de 120 millions de FCFA et d'une part de 1 % sur les primes FIFA attribuées à la sélection. Par ailleurs, les dirigeants fédéraux avaient prévu une clause de résiliation équivalant au versement de huit mois de salaire.



​Vers un imbroglio juridique et des antécédents marquants

​Face à ce blocage, le journal souligne que l'affaire pourrait rapidement prendre une tournure judiciaire, l'autorité étatique maintenant fermement sa position selon laquelle le contrat reste inopposable sans l'aval du tiers-payeur.



​Dans son analyse de la situation, le journaliste Abdoulaye Thiaw rappelle que ce conflit institutionnel s'inscrit dans une suite de précédents marquants. Il évoque notamment le refus de l'État de renouveler le contrat d'Aliou Cissé en 2025 pour objectifs non atteints, ou encore le bras de fer mémorable opposant le ministère à la FSF au sujet du sélectionneur français Guy Stéphan en 2004.

