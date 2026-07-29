Grand Magal 2026 : le ministre de l’Intérieur fait le point sur les préparatifs à Touba

À l'approche du Grand Magal de Touba, prévu le 2 août 2026, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a présidé, mardi 28 juillet, une réunion d’évaluation des préparatifs dans la ville sainte.



À son arrivée, le ministre a été reçu par Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, porte-parole et représentant du Khalife général des Mourides. Il a transmis à ses hôtes les salutations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avant de réaffirmer l’importance que les autorités accordent à la réussite de cet événement religieux. Au cours de la rencontre, Mouhamadou Makhtar Cissé a salué l’engagement de l’ensemble des acteurs impliqués dans l’organisation du Grand Magal. Il a rendu hommage aux autorités administratives, aux collectivités territoriales, aux Forces de défense et de sécurité, aux services techniques ainsi qu’au comité d’organisation pour leur mobilisation. Le ministre a également adressé des félicitations particulières au gouverneur de la région de Diourbel et au maire de Touba pour les efforts déployés dans le cadre des préparatifs.



Soucieux d'améliorer l'organisation des prochaines éditions, il a recommandé la tenue d'une évaluation après le Magal afin de tirer les enseignements de cette édition. Selon lui, la croissance constante de Touba impose une adaptation permanente des dispositifs d'organisation et de sécurité. En conclusion, le ministre a rappelé que le Grand Magal demeure un hommage à l'œuvre et à l'héritage spirituel de Cheikh Ahmadou Bamba. Il a formulé des prières pour que cette édition se déroule dans la paix, la ferveur et la communion, au bénéfice de la communauté mouride et de l'ensemble du peuple sénégalais.