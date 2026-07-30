Concours général 2026 : Ameth Babou conserve son titre de meilleur élève du Sénégal

Le Prytanée militaire Charles N'Tchoréré de Saint-Louis continue de s'illustrer au sommet de l'excellence scolaire. Son élève Ameth Babou, âgé de 18 ans et en Terminale S1, a été sacré meilleur élève du Sénégal à l'occasion de la 60ᵉ édition du Concours général, conservant ainsi son titre pour la deuxième année consécutive.

Le jeune lauréat a totalisé 68 points et s'est distingué en remportant quatre premiers prix, respectivement en français, citoyenneté et droits de l'Homme, dissertation philosophique et physique, confirmant son statut de référence parmi les meilleurs élèves du pays.

Cette performance vient récompenser un parcours académique remarquable et confirme la réputation d'excellence du Prytanée militaire de Saint-Louis, régulièrement distingué lors du prestigieux Concours général.

L'édition 2026 a enregistré la participation de 3 590 candidats issus des établissements publics et privés, dont 2 261 filles (61,27 %) et 1 429 garçons (38,73 %).

Au terme des épreuves, 118 lauréats ont été récompensés à travers 129 distinctions, réparties entre 69 prix et 60 accessits.

La cérémonie officielle de remise des distinctions se déroule au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, sous la présidence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Placée sous le thème « Le Sénégal à l'heure des JOJ 2026 : refonder le sens du bien commun à l'école des valeurs olympiques », cette 60ᵉ édition met également à l'honneur le Professeur Awa Marie Coll Seck, marraine de l'événement, pour son engagement au service de la Nation.