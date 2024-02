Report de la présidentielle : les syndicats de l’enseignement décrètent un débrayage dans tous les établissements scolaires, ce vendredi

Le cadre de concertation des syndicats de l'enseignement composé du CUSEMS, du CUSEMS/A, du SAEMSS, du SEPT, du SEPPI, du SUDES, de la CDEFS, du SADEF, du SYDELS, SNELAS/FC de l'ODES et du SELS/A s'est réuni ce jeudi 08 février 2024 pour apprécier la situation nationale. Les syndicats condamnent avec la dernière énergie la décision anticonstitutionnelle prise par le Président de la République Macky SALL portant abrogation du décret n° 2023-2283 du 29 novembre 2023 convoquant le corps électoral, selon un communiqué. D’après les syndicats, cette « décision unilatérale et inopportune ainsi de l'adoption d'une loi anticonstitutionnelle par l'Assemblée Nationale du Sénégal pour le report des élections constituent des précédents graves qui risquent d'installer le pays dans une instabilité totale ». Face à ces dérives, les syndicats présents à la rencontre « s'engagent à porter un combat citoyen pour exiger le retour à la légalité constitutionnelle et le respect du calendrier républicain », peut-on lire dans le communiqué. En guise d'alerte, lesdits syndicats décrètent un « débrayage ce vendredi 09 février 2024 dans tous les établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national ». D’ailleurs, les syndicats appellent tous les « enseignants au strict respect du plan d'actions et s'engagent à mener des démarches vers les organisations professionnelles des autres secteurs d'activités pour entreprendre des actions conjointes et intersectorielles ».