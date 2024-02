Report de la Présidentielle : Malick Gakou appelle une mobilisation massive de la nation

« C'est avec beaucoup d'indignation que nous avons pris connaissance du vote de la proposition de loi par l'Assemblée nationale et de la publication du décret 2024-04 du 03 février 2024 abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 et fixant la date de l'élection au 15 décembre 2024 » a réagi dans un communiqué la Coalition Gakou 2024.

Malick Gakou, leader de ladite coalition, « condamne avec la dernière énergie cette forfaiture, ce coup d'état Constitutionnel et appelle toutes les forces vives de la nation à se tenir debout pour exiger le respect du calendrier électoral et la tenue de l'élection le 25 février 2024 ».

D’ailleurs, c'est en ce sens que la coalition Gakou 2024 a déposé une requête ce lundi 05 février au greffe du Conseil constitutionnel pour la poursuite du processus électoral enregistrée sous le numéro J/C/24 du 05 février 2024.

Elle appelle « le Conseil Constitutionnel d'user de ses prérogatives régaliennes, de traiter avec diligence les requêtes des candidats à la présidentielle et de déclarer la proposition de loi et le décret anticonstitutionnels ».