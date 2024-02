Report de la Présidentielle : Cheikh Niass, fils de Sidy Lamine, renonce à sa nationalité sénégalaise

Dans un geste fort de protestation contre la décision du président Macky Sall de reporter les élections présidentielles, Cheikh Niass, président directeur du groupe Walfadjri, a annoncé sa décision de renoncer à sa nationalité sénégalaise. Cette décision radicale fait suite à l’indignation de Cheikh Niass face à la décision présidentielle, qu’il considère comme un affront à l’idéal démocratique pour lequel son défunt père, Sidy Lamine Niass, se battait de son vivant. Le PDG de Walfadjri a exprimé son désarroi lors d’une déclaration télévisée, où il a même envisagé de déchirer sa pièce d’identité nationale en direct sur sa chaîne de télévision. « Je ne me reconnais plus dans cette communauté. Dès lundi, je vais écrire au Procureur de la République pour l’informer de ma décision de renoncer à ma nationalité sénégalaise. J’ai déchiré ma carte nationale d’identité », a-t-il déclaré, soulignant qu’il ne possède pas de double nationalité et deviendra ainsi apatride.