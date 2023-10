Réouverture du Campus : Le Coud a pris sa décision

Les étudiants devront prendre leur mal en patience. Le Coud n'a pas l'intention d'ouvrir le Campus social. Et le moins que l'on puisse dire est que le retour dans les pavillons est tout sauf imminent. En effet, à l'issue de la réunion du conseil d'administration hier, il a été retenu qu'avant l'ouverture du Campus, le DG Maguette Sène doit "mettre en place un dispositif capable d'assurer la sécurité des personnes, des biens et des infrastructures". Le Coud doit aussi au préalable "assainir sérieusement les conditions d'accès et d'hébergement des étudiants". Sans oublier la mise en œuvre de "toute action nécessaire pour assurer la paix sociale au sein des campus sociaux de l'Ucad". C'est seulement après tout cela qu'il sera question de la réouverture du Campus social