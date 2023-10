Rentrée universitaire : Les étudiants de l'université de Bambey ne comptent pas rejoindre les amphis

Après deux mois de vacances, à seulement quelques jours de l'ouverture des universités, les étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey, ne comptent pas retourner dans les amphithéâtres. Pour cause, ils exigent l'achèvement des travaux en cours depuis plusieurs années pour pouvoir étudier dans de bonnes conditions. "Nous étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey tenons à alerter l'opinion nationale et internationale sur les difficultés que nous rencontrons au sein de ladite université. Nous faisons face à d'énormes difficultés dû aux travaux qui sont toujours en cours depuis presque plusieurs années. Nous ne sommes pas dans de bonnes conditions et nous avons dénoncer cela à maintes reprises. Imaginez l'université regorge plus de 10.000 étudiants et il n'y a que 500 chambres dans l'université. Le restaurant aussi ne peut contenir que 300 étudiants. Ce qui est inadmissible. Beaucoup de promesses à la fois faites par les autorités mais toujours pas de réalisation et nous souffrons. Maintenant, nous ne comptons plus rejoindre l'université tant que les conditions ne sont pas réunies", a fait part Omar Mao Séne,le président de la coordination de l'Amicale des étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey sur la radio Rfm.