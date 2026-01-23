Rentrée solennelle des Cours et Tribunaux : Le Président fixe le cap d’une justice moderne et accessible

Le Président de la République a présidé, ce matin, la cérémonie officielle de rentrée solennelle des Cours et Tribunaux, moment majeur de la vie institutionnelle et judiciaire du pays.



Cette rentrée ouvre un temps d’exigence, de réflexion et de responsabilité partagées, autour d’une ambition claire : bâtir une justice plus lisible, plus accessible et mieux outillée, conçue comme un service public au bénéfice des citoyens, dans le respect des droits fondamentaux et des équilibres républicains.



À travers la modernisation numérique engagée, l’État œuvre au renforcement de la maîtrise des délais et de la célérité des procédures, tout en consolidant la rigueur, la transparence et la confiance dans l’institution judiciaire, au service de la stabilité institutionnelle et de la paix sociale.