Rentrée des classes : Le messages de Macky Sall aux élèves

Ce jeudi 05 octobre 2023, les écoles sénégalaises vont accueillir les élèves et leurs parents. Le chef de l’Etat Macky Sall à travers X ex tweeter a envoyé un message aux parents pour les souhaiter une bonne rentrée. « Je souhaite une excellente rentrée scolaire à nos élèves et enseignants. J’encourage les parents et tous les acteurs pour les efforts inestimables pour l’Éducation et la Formation, piliers indispensables de notre émergence », a posté le chef de l’Etat Macky Sall