Rentrée à UCAD : les profs posent leurs conditions

La rentrée d’octobre (en présentiel) était au centre de la réunion de la section de Dakar du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES), vendredi dernier. Pour une reprise des cours réussie, les syndicalistes ont posé un chapelet de conditions. Parmi celles-ci, L’AS, qui reprend un communiqué du SAES, cite, notamment, «le parachèvement des chantiers en cours ainsi que la mise en conformité des bâtiments non encore réceptionnés, pour défauts de fabrication patents, et la réhabilitation ou reconstruction des bâtiments saccagés» lors de l’attaque de l’UCAD, le 1er juin dernier. En outre, le SAES «refuse qu’on adosse le fonctionnement du campus pédagogique aux œuvres universitaires». «À l’instar des grandes universités du monde, le pédagogique doit être dissocié du social. Le social ne doit plus continuer à tenir en otage le pédagogique à l’UCAD», martèle dans les colonnes de L’AS David Célestin Faye, le secrétaire général du syndicat.