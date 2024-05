René Capin Bassène et Omar Ampoie Bodian font appel suite à leur condamnation à perpétuité à Ziguinchor

Le 6 avril 2022, le journaliste René Capin Bassène et l’ancien agent de La Poste, Omar Ampoie Bodian, ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité pour association de malfaiteurs et assassinat dans l’affaire Boffa Bayotte. Récemment, ils ont décidé de faire appel de ce verdict. Actuellement détenus à la Maison d’Arrêt et de Correction de Ziguinchor, ils prévoient une grève de la faim pour protester contre les conditions de leur procès, qu’ils jugent injuste et sans preuves suffisantes de leur implication. Face à l’impasse judiciaire, les deux hommes décrient un traitement discriminatoire et accusent certains membres de l’Alliance pour la République d’influencer leur cas. Par ailleurs, il est important de signaler que le chef rebelle César Atoute Badiate, bien qu’absent lors du procès et également condamné à perpétuité, reste en liberté, continuant apparemment son dialogue avec le gouvernement de Macky Sall. Cette situation met en lumière les complexités et les contradictions du système judiciaire et politique au Sénégal. Nous resterons attentifs aux développements futurs de cette affaire controversée.