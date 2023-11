Rencontre secrète entre Aissata Tall Sall et les 22 procureurs

La nouvelle ministre de la Justice, Me Aissata Tall Sall a rencontré les 22 procureurs du pays. Les détails d’un conclave qui a duré plus de 4 tour d’horloge. La Garde des Sceaux a rencontré, hier, les 22 chefs de parquet du pays (procureurs généraux et procureur de la République). Un conclave lors duquel elle exposé les bases d’une relation sincère. Selon des sources de L’OBS, l’objectif de cette rencontre est de tisser des liens officiels avec les Procureurs. Mais aussi de permettre à la nouvelle ministre de la Justice d’exposer sa vision ainsi que sa feuille de route en vue d’une meilleure application de la politique pénale. Me Aissata Tall Sall a exprimé son souhait de voir la Justice sénégalaise évoluer comme un pilier respectable et respecté de la société. Elle a ainsi dit vouloir « façonner la pratique judiciaire pénale de manière qu’elle soit conforme aux attentes des citoyens, en respect de l’ordre public et à la conformité avec la loi. » Ainsi, elle n’a pas manqué de les inviter à relever le défi d’une bonne administration de la justice tout en « garantissant le respect des droits fondamentaux des citoyens ».