Rencontre avec une délégation de la Cédéao : Natalie Yamb recadre Aminata Touré…

Aminata Touré a reçu une «délégation de la Cedeao venue s’enquérir de la situation politique» au Sénégal en perspective de la présidentielle du 25 février 2024. L’ancienne Première ministre a révélé avoir «exposé les régressions démocratiques que nous vivons actuellement avec l’emprisonnement injuste de Ousmane Sonko et de plus de 2500 jeunes. » Cette sortie de Mimi n’est pas du goût de Nathalie Yamb, depuis la Suisse. « Madame, je me souviens quand nous vous avions reçue en audience en 2015 à Abidjan, avec le prof Mamadi Koulibaly, juste avant les élections. Vous dirigiez alors la mission d’observation de la Présidentielle ivoirienne pour le compte de l’Union africaine. Je n’oublierai jamais comment vous avez passé sous silence la régression démocratique et validé toutes les fraudes orchestrées par Alassane Dramane Ouattara », a twitté Natalie Yamb. Elle ajoute : « aujourd’hui, je vois que vous êtes candidate à l’élection présidentielle au Sénégal. Je souhaite juste qu’il vous arrive ce que vous avez validé en Côte d’Ivoire en 2015. »